Дві сотні пасажирів постраждали через зіткнення потягів у ПАР

Близько 200 осіб постраждали у результаті зіткнення приміських потягів у ПАР, 20 з них одержали тяжкі поранення, повідомляє РІА Новости з посиланням на агентство Франс Прес.

Два потяги зіткнулися сьогодні вранці в передмісті адміністративної столиці ПАР Преторії. Один з потягів стояв біля платформи, коли інший в'їхав у нього ззаду. Аварія сталася у час пік, люди їхали у переповнених потягах до Преторії на роботу і навчання.

«Легко поранені від 150 до 200 осіб, 20 осіб серйозно постраждали, один - машиніст - перебуває у критичному стані, його доставлять на вертольоті до лікарні. Більшість поранених - дорослі, але серед постраждалих чимало дітей, щонайменше 50», - повідомив представник рятувальних служб Йохан Пітерс.

За його словами, поранених дітей доставили на обстеження в лікарню. Причини аварії з'ясовуються.