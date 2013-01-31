Екс-посол США: У Конгресі говорять про санкції щодо українських посадовців

Про це він заявив в інтерв'ю «Голосу Америки».

«Я думаю, що сьогодні варто уважно стежити за Конгресом. Надзвичайно критична резолюція щодо України, яку Конгрес ухвалив у вересні, була прийнята одноголосно. Це значить, що не знайшлось жодного американського законодавця, який виступив проти її ухвалення. Це означає, що у Конгресі існує надзвичайно глибоке занепокоєння тим, що відбувається в Україні. У Конгресі ведуться розмови про введення санкцій щодо українських посадовців, про що не йшла мова ще два чи рік тому. Я лише сподіваюсь, що Київ розуміє і сприймає це як відображення цього глибокого занепокоєння», - заявив аналітик.

С.Пайфер нагадав, що США неодноразово наголошували, що прогрес у відносинах України із США, як також прогрес у відносинах з Європейським Союзом, залежатиме від демократичного прогресу в Україні.

«Саме тому я стурбований новими звинуваченнями щодо Тимошенко. Враховуючи уже попередні порушення принципу верховенства права під час попередньої справи проти неї, я думаю, що вони не сприятимуть покращенню взаємин України з ЄС та США», - зазначив С.Пайфер.