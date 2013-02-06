Білий Дім визначився з першим міжнародним візитом Обами

"Коли президент говорив з ізраїльським прем'єром Нетаньягу 28 січня, вони обговорювали планований на весну візит президента до Ізраїлю ... Цей візит дав би можливість підтвердити курс на поглиблення зв'язків двох країн, а також обговорити питання, які становлять взаємний інтерес", - йдеться в заяві представника Ради національної безпеки США Томмі Вітора.

Про те, що Обама здійснить свій перший після переобрання візит до Ізраїлю, розповів і прес-секретар президента Джей Карні.

Тема відносин з Ізраїлем була однією з головних під час передвиборної кампанії 2012 року, зауважує РІА "Новости". Конкурент Обами республіканець Мітт Ромні звинувачував президента в тому, що за роки його правління відносини США з Ізраїлем погіршилися і що Сполучені Штати полишили свого союзника. Ромні пообіцяв, що, якщо стане президентом, то перший свій візит здійснить до Ізраїлю. Обама відкинув звинувачення і також заявив, що Ізраїль стане першою країною, куди він вирушить після інавгурації.

Офіційний представник Білого дому Джей Карні сьогодні, зокрема, повідомив: "У рамках поїздки планується відвідання Західного берега, а також Йорданії. Президент зустрінеться з ізраїльським прем'єром Біньяміном Нетаньягу, палестинським керівництвом і владою Йорданії".

Терміни візиту не називаються, проте ізраїльські ЗМІ повідомили, що американський президент може приїхати на Близький Схід 20 березня.