Потужний землетрус стався в Тихому океані - є загроза цунамі
07:33, 06 лютого 2013Світ
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Сильний землетрус магнітудою 8,0 стався в Тихому океані біля архіпелагу Соломонових островів
Потужний землетрус стався в Тихому океані
Про це повідомляє Reuters із посиланням на Геологічну службу США.
Епіцентр землетрусу знаходиться на відстані 347 км на схід від міста Кіра Кіра, розташованого на Соломонових островах. Осередок підземних поштовхів - на глибині в 5,8 км.
Також повідомляється про можливе виникнення цунамі. Зокрема, як прогнозують експерти, цунамі можуть очікуватися біля берегів Соломонових островів, острова Вануату, Науру, Папуа-Нової Гвінеї, Тувалу, Нової Каледонії, Косрае, Фіджі, Кірібаті та інших територій регіону.
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