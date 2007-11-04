Путін нагородив медаллю Пушкіна двох громадян України

Президент Росії Володимир Путін вручив медалі Пушкіна шістьом іноземним громадянам - з Молдавії, Болгарії, Вірменії, Румунії, України та Японії.

Церемонія відбулася в неділю в Георгіївському залі Великого Кремлівського палацу.

Виступаючи на урочистому прийомі з нагоди Дня народної єдності, Путін сказав: "Хотів би сьогодні, в цей знаменний день вручити пам`ятні медалі Пушкіна нашим іноземним друзям, які багато роблять для популяризації російської мови, для збереження російської історичної і духовної спадщини і, звичайно, для зміцнення наукових і освітніх контактів між країнами, народами і людьми".

Глава Росії вручив медалі вченому секретареві Будинку-музею Пушкіна в Кишиневі Віктору Кушніренку, голові товарисства русистів Пловдива Маргариті Любомировій, директорові єреванської школи номер 8 імені Пушкіна Маріетті Матхашян, професорові університету Канагава (Японія) Нобуюкі Накамото, президентові академії наук Румунії Іонелу Хайдуку, а також директорові Кримського республіканського музею Пушкіна (Гурзуф) Наталії Богданової.

В указі, підписаному 1 листопада, також зазначена завідувач Одеського літературно-меморіального музею О.С.Пушкіна Алла Нірша, разом з президентами Чехії Вацлавом Клаусом, Гайани – Бхарратом Джагдео, Монголії – Намбарином Енхбаяром, Хорватії – Стіпе Месичем, колишнім головою КНР Цзян Цземінем і прем`єром Держради КНР Лі Пеном, першим заступником міністра закордонних справ Китаю Дай Бінго, міністром оборони Китаю Цао Ганчуанем, директором гватемалського інституту культури при Асоціації імені А.Гумбольдта Іриною Дарлей, головним редактором чилійського журналу «Росинанті» Хосе Мігелем Варас Морелем, кубинським письменником Хуліо Антоніо Травьєсо Серрано, заступником директора Токійського інституту російської мови Єсіхіко Морі, співробітником компанії «Киссинджер, Макларті Ассошіейтс» (США) Томасом Гремом.

Всього нагороджено 40 чоловік.

РІА "Новости"