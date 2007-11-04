Українці в Пакистані на запровадження надзвичайного стану реагують спокійно

Громадяни України, які перебувають на території Пакистану, не звертались до Посольства України з проханням про допомогу чи евакуацію.

Про це йдеться у переданому УНІАН повідомленні прес-служби Міністерства закордонних справ України у зв’язку із запровадженням у Пакистані надзвичайного стану.

Також в МЗС запевняють, що життю і безпеці співробітників Посольства України нічого не загрожує.

Як повідомляв УНІАН, головнокомандуючий пакистанською армією генерал Первез МУШАРРАФ 3 листопада запровадив у країні надзвичайний стан. Він припинив дію Конституції, змінив главу Верховного суду. До столиці країни Ісламабад та інших міст введено війська.

Офіційною причиною запровадження надзвичайного стану стала активізація талібів на північному заході країни.