Експерт: Президент Пакистану не зможе утримати владу

Після запровадження президентом Пакистану надзвичайного стану адміністрація Джорджа Буша має бути готова до того, що відставка Первеза Мушаррафа фактично вирішена, заявила в неділю в газеті "Вашингтон пост" колишній помічник президента США Ксенія Дорманді.

Дорманді до минулого року займала в адміністрації Джорджа Буша посаду директора у питаннях країн Південної Азії в Раді національної безпеки (РНБ) при президентові США.

За її словами, в Білому домі тепер "мають виходити з того, що його (Мушаррафа) вже немає, і неважливо, хто його вижене - народ чи військові".

"Я будуть дуже здивована, якщо він протримається хоч би шість місяців", - заявила Дорманді.

Вона вважає, що адміністрація Буша зробила помилку, посилаючи протягом останніх кількох місяців Мушаррафу "суперечливі сигнали", дозволивши тим самим президентові Пакистану повірити у те, що він зможе встояти і пережити наслідки запровадження надзвичайного положення.

При цьому колишній помічник Буша звернула увагу на поширену в суботу ввечері у Вашингтоні заяву держдепартаменту США, де наголошена підтримка народу Пакистану та демократичного процесу, але нічого не йдеться про підтримку самого Мушаррафа.

За даними "Вашингтон пост", адміністрація Буша була проти запровадження надзвичайного стану в Пакистані. Держсекретар США Кондоліза Райс минулої п`ятниці особисто дзвонила Мушаррафу і намагалася умовити його не оголошувати надзвичайний стан, але президент Пакистану докази Райс не сприйняв, повідомляє видання.

РІА "Новости"