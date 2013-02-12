Генсек ООН засудив випробування ядерної зброї в КНДР

Як повідомляють інтернет-ЗМІ, Пан Гі Мун заявив, що мова йде про "очевидне і серйозне порушення резолюцій РБ ООН".

Нагадаємо, сьогодні КНДР офіційно заявила про проведення успішних підземних випробувань компактного ядерного пристрою великої руйнівної сили, повідомляє Росбалт.

"Ядерні випробування були проведені як частина заходів з захисту нашої національної безпеки і суверенітету проти безрозсудної ворожості США, яка порушила право нашої республіки на мирний запуск супутника", - повідомило Центральне телеграфне агентство Кореї (ЦТАК).

При проведенні випробувань була забезпечена належна безпека, вони пройшли за планом.

За даними Reuters, потужність передбачуваного ядерного вибуху в КНДР могла складати близько 6-7 кілотонн.

Як повідомлялося, на півночі КНДР у вівторок стався землетрус магнітудою 4,9. Підземні поштовхи були зафіксовані на глибині 1 км. Епіцентр землетрусу знаходився у 24 км на північний схід від міста Санджібаегам. Експерти відмітили, що територія Північної Кореї не входить в зону сейсмічної активності, і це може свідчити про "рукотворний" характер стихійного лиха.

Епіцентр "землетрусу" знаходився в районі північнокорейського полігону. Гіпоцентр сейсмічного явища розташовувався на глибині не більше одного кілометра, що більш відповідає ядерним випробуванням, а не природному землетрусу.

Нагадаємо, що Південна Корея готова прийняти "відповідні заходи", якщо КНДР проведе ядерні випробування. Про це заявила президент країни Пак Кин Хе під час зустрічі з лідерами партії влади і опозиції "Якщо КНДР прийме неправильне рішення, то це ускладнить процес відновлення довіри між двома Кореями. У разі проведення КНДР провокаційних ядерних випробувань, вона зіткнеться з відповідними заходами світового співтовариства" , - сказала Пак Кин Хе.