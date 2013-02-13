Бенедикт XVI відслужив останню месу в соборі святого Петра

Про це повідомляють РІА Новости з посиланням на радіо Ватикану.

Під час традиційного обряду Попільної середи архіпресвітер ватиканської базиліки кардинал Анджело Комастрі посипав голову понтифіка попелом. Бенедикт XVI, як предстоятель богослужіння, посипав попелом голови декана Колегії кардиналів кардинала Анджело Содано і свого найближчого помічника - державного секретаря Святого Престолу кардинала Тарчізіо Бертоне.

Наприкінці богослужіння, під час подячного слова кардинала Бертоне, учасники літургії влаштували Бенедикту XVI овацію. Кардинали і єпископи в знак шанування понтифіка зняли перед ним свої митри і схилили голови, багато віруючих плакали.

Бенедикт XVI перервав оплески словами "давайте повернемося до молитви" і в останній раз під час літургії дав усім присутнім своє апостольське благословення. Потім на спеціальній платформі він об'їхав собор святого Петра, щоб привітати учасників меси.

У понеділок 85-річний понтифік заявив, що більше не може очолювати католицьку церкву через похилий вік. За його рішенням, режим "вакантного престолу" у Ватикані буде оголошено в четвер, 28 лютого. Остання загальна аудієнція Бенедикта XVI відбудеться 27 лютого, а конклав з обрання нового Папи Римського, орієнтовно, пройде в середині березня.