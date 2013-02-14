Церковник закликав не пов'язувати удар блискавки з відходом Папи (фото, відео)

Як повідомили раніше деякі ЗМІ, 11 лютого, незабаром після заяви Папи про зречення, у Ватикані блискавка вдарила в базиліку собору Святого Петра.

РІА Новости повідомляє, що на прес-конференції в Москві в четвер журналісти попросили Ковалевського прокоментувати те, що багато хто пов'язує удар блискавки в собор з відходом Папи і роблять з цього містичні висновки. "Емоційно це вражає, але я не вірю в дешеві містифікації - у встановленні причинно-наслідкового зв'язку між оголошнням про відхід Папи Римського і ударом блискавки", - сказав Ковалевський.

Відповідаючи на запитання про хвилю псевдопророцтв, що піднімається щоразу перед обранням нового понтифіка, священик висловив переконання, що "не треба це поширювати". "І не треба намагатися спростовувати це з піною у рота в офіційних католицьких ЗМІ, тому що це просто несерйозно", - додав Ковалевський. На думку католиків, кращою позитивною відповіддю на різні псевдопророчества і містифікації буде просто "розповісти про інше".