В Україні шукають британську дівчинку, яка зникла шість років тому

На українському сайті "Пошук зниклих дітей" вже розміщене орієнтування з фотографіями дитини. Волонтери повідомили, що до них звернувся один з друзів сім'ї Маккенна і попросив організувати пошуки дівчинки. За його словами, батьки Медді не виключають, що вона може знаходитися десь на території колишнього СРСР.

Українські добровольці поширюють орієнтування разом із російськими колегами, передає "Сегодня". Зниклу дівчинку шукали навіть у Новій Зеландії. Там виявили дитину, дуже схожу на Мадлен, але аналіз ДНК показав, що це не вона.

Британське видання Express наводить заяву детектива Стіва Макгрегора: "Ми отримали підтвердження зі Скотланд-Ярду, що зразки ДНК, які взяли у дівчинки, помилково прийнятою за Мадлен Маккейн, не мають ніякої схожості з ДНК зниклої дитини".

Через зовнішню схожість маленьку жительку Нової Зеландії як мінімум двічі приймали за зниклу Медді. Все це, звичайно, доставило незручності родині новозеландської дівчинки.

Малден Маккен зникла в травні 2007 року на відпочинку в Португалії. Її батьки, Джеррі та Кейт, залишили трирічну дівчинку без нагляду. Точніше, наглядати за нею подружжя доручили ще двом малолітнім дітям, а самі пішли обідати з друзями. Коли батьки повернулися, дочки вже не було.