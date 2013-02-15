Метеоритний дощ в Челябінській області: постраждало 50 осіб (фото, відео)

Близько півсотні людей звернулися за медичною допомогою, за попередніми даними, в результаті падіння уламків метеорита в Челябінській області, повідомили РІА Новости в управлінні інформації МНС РФ.

«Один з уламків метеорита, що пролетів над Челябінської областю, врізався в будівлю цинкового заводу. Людей евакуювали. Інформації про постраждалих поки немає », - повідомляють очевидці.

Між тим, в соціальних мережах з'явилася і нформація, що системи ППО в районі станції Уржумка збили метеорит, розколовши його на дві частини і безліч дрібних уламків. Вибух стався на висоті близько 20 кілометрів.

Схожі дані підтверджують і далекобійники, які їхали по трасі Челябінськ - Уфа. Один з них розповів, що бачив кулю блакитного кольору, яка розділилася на дві частини. За радізвонком йому передали, що аналогічні об'єкти - теж два - бачили в Нижньому Тагілі, повідомляє chelyabinsk.ru.

"Схоже метеорит підірвали при підльоті, так як величезні уламки розкидало по Уральському округу", - кажуть місцеві жителі.

Серйозних руйнувань в Челябінську немає, влада закликає жителів зберігати спокій, йдеться у зверненні глави міськадміністрації Сергія Давидова.

"Хотів би звернутися до жителів міста: прохання зберігати спокій. У Челябінську серйозних руйнувань немає, принаймні, інформація про це відсутня", - сказав Давидов.

Він визнав, що в багатьох будівлях - лікарнях, дитячих садках, житлових будинках - вибило скло. "Від розбитого скла поранено людей. Інформації про жертв немає. Радіаційний фон в Челябінську в нормі. Поки говорити про те, що жителям загрожує якась небезпека, підстав немає", - зазначив він.

Рятувальники повідомляють, що населення на Уралі, де в п'ятницю пройшов метеоритний дощ, було повідомлене про НП по SMS, повідомив Уральський регіональний центр МНС РФ у п'ятницю.

Як вдалося дізнатися УНІАН від очевидців, про попередження по смс вони не чули. "Є інформація від людей з цинкового заводу, що людей розпустили, тому що чекають ще один метеорит - прийшли стенограми з Москви про те, що ще прилетить. Очікують астероїд до 23.00 (21.00 за київським часом - ред.)", - розповідає очевидець.

"Сили Уральського регіонального центру приведені в режим" підвищена готовність ", до роботи залучено 20 тисяч чоловік особового складу. Три повітряних судна проводять обстеження місцевості з повітря. Розгорнуто оперативні штаби", - говориться в прес-релізі.

Метеоритний дощ крім Челябінській області, зафіксований в Тюменській, Свердловській областях і на північних територіях республіки Казахстан, повідомило ГУМНС Курганської області.

"За попередніми даними, загиблих та постраждалих на території Курганської області внаслідок даного явища немає ... Станом на 08:50 (06:50 за київським часом - ред.), об'єкти падіння не знайдені. Жертв і руйнувань немає", - йдеться в повідомленні МНС.