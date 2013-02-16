Кількість госпіталізованих через падіння метеорита збільшилася до 50

"Від порізів уламками скла постраждали 1145 осіб, 50 з них госпіталізовані до лікувальних закладів", - цитує РІА "Новости".

Постраждали 2962 споруди, з них 34 заклади охорони здоров'я, 11 закладів соціального захисту, 361 будівля шкіл і дитячих садів.

"Школи і дитячі сади, які отримали пошкодження, до понеділка повинні роботу в штатному режимі. Необхідно продовжувати радіаційний і хімічний моніторинг", - повідомили в управлінні МНС у Челябінській області за підсумками візиту глави міністерства Володимира Пучкова.

У п'ятницю на Уралі впав метеорит - надзвичайна подія торкнулася жителів Тюменської, Курганської, Свердловської областей, а також північних територій Казахстану. Основні пошкодження прийняла на себе Челябінська область, в багатьох будівлях вибиті шибки.