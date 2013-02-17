Обама пропонує полегшити отримання американського громадянства

Про це повідомляє Дзеркало тижня з посиланням на USA Today.

Згідно з цією програмою, через вісім років іммігранти зможуть подати документи на грін-карту, а потім - претендувати на громадянство. Право претендувати на законний статус, згідно з документом, отримають не тільки самі приїжджі, але і їх сім'ї.

Одночасно з Білим домом свої варіанти законопроекту про іммігрантів розробляють обидві палати Конгресу США, проте їх розробка гальмується міжпартійним розбіжностями.

На даний момент у США проживає близько 11 мільйонів нелегальних іммігрантів.

Зазначимо, що у США кількість українців і осіб українського походження становить близько 1 мільйона чоловік. Переважна більшість з них народилися вже в США, і лише близько 20% становлять безпосередні емігранти.