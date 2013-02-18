Експерти заявляють про обвал цін на золото

Як повідомили УНІАН в українській компанії з управління активами «Кінто», у п'ятницю падіння цін на золото доходило до 2%, ціна знизилася нижче 1600 дол. за унцію, хоча потім дещо відіграла упущене і на закритті піднялася до 1610 дол. за унцію. «Загалом, поки що золото виглядає слабо на тлі пожвавлення економічної активності в світі, низької інфляції і порівняного спокою в геополітичному плані», - зазначили в компанії.

У п'ятницю також стало відомо, що американський інвестор мільярдер Джорж Сорос скоротив наприкінці минулого року свої інвестиції в золото. На думку ряду експертів, рішення Дж.Сороса може означати, що 12-річний період підвищення цін на золото добігає кінця.

Як повідомляв УНІАН, за даними організації World Gold Council (WGC), продаж золота в світі в натуральному виразі у 2012 році знизився, вперше за останні три роки, до 4,406 тис. тонн, що на 4% менше від показників 2011 року.

Довідка УНІАН. Низка аналітиків прогнозують значне подорожчання золота найближчими роками, яке може коштувати навіть кілька тисяч доларів за унцію, через знецінення паперових грошей, які масово друкують центральні банки для боротьби зі світовою фінансовою кризою.

Згідно з консенсус-прогнозом Bloomberg, до кінця 2013 року золото подорожчає до більш як 1,8 тис. дол. за унцію з нинішніх близько 1,6 тис. дол.