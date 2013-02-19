ЗМІ: В аеропорту Брюсселя без єдиного пострілу викрали ящики з алмазами

Вісім озброєних людей, імовірно, отримали доступ до злітно-посадкової смуги в аеропорту Брюсселя і пограбували літак, що прилетів із Цюріха, з якого в той момент вивантажували алмази. Про це інформує Газета.ру з посиланням на сайт Diamonds.Net.

Повідомляється, що озброєні люди в'їхали на захищену ділянку аеропорту. Під час пограбування не було зроблено жодного пострілу, але одне із джерел припустило, що під час нього пілота або водія тримали на мушці.

Однією з машин, на яких втекли грабіжники, був білий Mercedes, який, за деякими даними, пізніше знайшли. Другий автомобіль - Audi - точно не знайдений. Влада відмовляється коментувати те, що трапилося, але сьогодні у Брюсселі планують провести прес-конференцію.