Дипломат із КНДР погрожує Південній Кореї "повним знищенням"

І знову заявив про наступні кроки після проведення Пхеньяном ядерного випробування, повідомляє Reuters.

"Як кажуть у приказці, новонароджене цуценя не боїться тигра. Непередбачуваність поведінки Південної Кореї тільки передрікає її повне знищення", - заявив на сесії сесії конференції ООН з роззброєння постійний представник КНДР при ООН у Женеві Чжон Ен Рен.

Як пише РІА Новости, він також попередив, що вороже ставлення США до Північної Кореї лише погіршує ситуацію і не залишає їй вибору, підштовхуючи до другого і третього кроків, більш потужних, ніж перший - проведення ядерного випробування. КНДР 12 лютого провела підземні ядерні випробування - підрив "легкої й компактної бомби" великої руйнівної сили.

Пізніше Пхеньян заявив, що не має наміру "прогинатися під жодні резолюції", і пригрозив більш масштабними заходами у відповідь на політику США. РБ ООН провела екстрене засідання, рішуче засудивши випробування і заявивши про початок роботи над відповідними заходами. Сеул, у свою чергу, заявив про прискорення розвитку балістичної програми і установці спрямованої проти КНДР системи ПРО. Минулого тижня західні ЗМІ повідомили про те, що Північна Корея поінформувала КНР про намір провести в цьому році як мінімум ще одне ядерне випробування, потужність вибуху може скласти 10 кілотонн, а також пуск ракети. Пекін цю інформацію не підтвердив.