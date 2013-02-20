У РФ порушили 11 справ проти американських батьків російських дітей

Про це повідомив у середу під час "урядової години" в Держдумі голова відомства Олександр Бастрикін, пише РІА Новости.

"У зв'язку з низкою обурливих випадків порушення прав усиновлених дітей нами порушено 11 кримінальних справ за випадками, коли в США винні звільнені від відповідальності", - сказав Бастрикін.

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Дитячий омбудсмен Павло Астахов 18 лютого повідомив про черговий випадок загибелі в США усиновленої дитини з Росії. Астахов заявив, що прийомна мати годувала Максима Кузьміна психотропними препаратами, а перед смертю побила його. Хлопчик помер 21 січня незабаром після того, як його доставили в госпіталь.