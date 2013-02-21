Іран почав монтувати установки, що дозволяють у 5 разів швидше збагачувати уран

Це підтвердили в середу інформаційному агентству АП троє дипломатів в штаб-квартирі Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) у Відні, передає ІТАР-ТАРС.

За їхніми свідченням, установка цього обладнання йде повним ходом. Інспектори МАГАТЕ, які побували на об'єкті в Натанзі кілька днів тому, бачили, що там встановлено вже сто чи близько того центрифуг моделі IR-2M. Вони дозволяють прискорити приблизно у 3-5 разів хід збагачення урану, порівняно з темпами аналогічного процесу на тому обладнанні, яке до теперішнього часу експлуатувалося іранською стороною.

Крім того, згідно з викладеними АП відомостями, Тегеран нещодавно знову почав конверсію урану на заводі у Форду в паливні пластини. Ці роботи були припинені минулого року. Їхнє відновлення здатне згладити стурбованість світової спільноти з приводу іранських ядерних розробок, оскільки паливні пластини досить складно повернути у стан, за якого використовуваний у них збагачений уран можна застосовувати для військових цілей.

Про намір встановити в Натанзі більш сучасні газові центрифуги Іран офіційно повідомив МАГАТЕ в листі від 23 січня цього року. Про початок таких робіт оголосив 13 лютого глава Організації з атомної енергії Ірану Ферейдун Аббасі Давані.