Цьогоріч економіка Євросоюзу зросте на 0,1%

У цьому році економіка країн Євросоюзу зросте лише на 0,1%, очікують в Єврокомісії. Попередній прогноз, складений в листопаді, передбачав більш значне збільшення ВВП - 0,4%.

Основна причина корекції криється в кризі єврозони: її ВВП не зможе вирости навіть на 0,1%, як очікувалося, а продовжить скорочуватися. Після падіння на 0,6% в минулому році може відбутися зниження темпів спаду вдвічі - до 0,3%. Лише в 2014 році Європу чекає відновлення позицій - зростання на 1,6% і 1,4% відповідно, повідомляє Комерсант.

За словами виконавчого директора Міжнародного фонду Блейзера Олега Устенка, ключовою причиною перегляду прогнозів стала негативна ситуація у Франції.

В уряді країни заявили про можливість перегляду прогнозу зростання економіки з 0,8% до 0,2-0,3%. Єврокомісія і зовсім оцінила її потенціал всього в 0,1% додаткової доданої вартості. "Враховуючи, що Франція - друга за обсягом економіка єврозони, негативна ситуація в цій країні вплине на всю єврозону", - пояснює пан Устенко.

Втім, ризики для України мінімальні. За його словами, Франція не є ключовим ринком збуту для української продукції, тому негативний вплив на Україну буде лише непрямий. За підрахунками Євростату, у 2012 році український експорт товарів до Франції склав $ 462 млн. Дані Держстату трохи вище - $ 549 млн.

Більш важливе значення для України матиме збереження рецесії економіки Італії, яка після падіння на 2,2% скоротиться ще на 1%. Ця країна, за європейськими оцінками, є найбільшим в ЄС споживачем української продукції ($ 2,31 млрд).

Серед інших великих імпортерів товарів з України падіння ВВП продовжиться в Іспанії (-1,4%) і Угорщині (-0,1%). У групі країн, які в минулому році закупили українських товарів на суму понад $ 1 млрд, варто вказати ще Польщу та Німеччину. І хоча вони покажуть позитивну динаміку, темпи зростання їхніх економік знизяться: у Польщі - з 2% до 1,2%, а в Німеччині - з 0,7% до 0,5%.

Ці країни в минулому році купили у нас товарів на $ 1,99 млрд і $ 1,23 млрд відповідно.