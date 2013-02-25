У Китаї чиновник переплутав педалі і врізався в кінотеатр: постраждали 26 осіб
09:31, 25 лютого 2013Світ
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У Китаї чиновник на службовому автомобілі переплутав педалі гальма та газу й врізався в будівлю кінотеатру.
Про це передає «Синьхуа» з посиланням на місцеву владу.
Інцидент стався в міському повіті провінції Хенань, коли в Китаї відзначали Свято ліхтарів. У кінотеатрі проходили святкові заходи, тому в будівлі було багато людей. За попередніми даними, постраждали 26 осіб, двоє перебувають у важкому стані, зазначає «Газета.ру».
Сім місяців тому чиновник переніс ішемічний інсульт, тому не виключено, що йому стало зле за кермом.
Поліція почала розслідування інциденту й вилучила службовий автомобіль у чиновника. Адміністрація повіту вже вибачилася перед постраждалими та їхніми сім'ям.
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