Італійські ліві зареклися від будь-яких коаліцій з Берлусконі

Лідер Демократичної партії Італії П'єр Луїджі Берсані, який очолював на минулих парламентських виборах лівоцентристську коаліцію, виключив можливість укладення будь-яких політичних альянсів, серед яких і блок Сільвіо Берлусконі.

За результатами голосування, яке відбулося 24-25 лютого, перемогу на виборах в палату депутатів здобула коаліція лівоцентристських сил, що отримала 29,54%, суперники Берсані - правоцентристський блок на чолі з екс-прем'єром Сильвіо Берлусконі заручився підтримкою 29,18%.

Однак, згідно з чинним законодавством, навіть така перемога забезпечує лівим абсолютну більшість місць у Палаті депутатів: лідируюча на виборах партія або коаліція отримує відразу 55% крісел. У сенаті парламенту жодна з провідних політичних сил не має абсолютної більшості голосів.

"Ми передамо президенту Республіки наші оцінки. І врешті-решт він скаже, хто в змозі сформувати уряд у цей непростий час", - сказав Берсані на прес-конференції, повідомляють РІА «Новости».

За його словами, існує тверде переконання в тому, що Італії потрібні зміни, і тому лідер лівоцентристських сил хоче створити "уряд змін". При цьому він виключив можливість укладення альянсів, і також з правими силами. "Я не думаю, що країна буде терпіти дипломатичні балети", - додав Берсані.