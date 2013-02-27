Саакашвілі: Росія скуповує банки в Грузії

"Кілька днів тому практично завершено угоду щодо купівлі російським Сбербанком грузинського Ліберті банку. Зараз один з найбільших банків Росії - Альфа-банк, пов'язаний з Кремлем, купує ТВС-банк. "Карту" - і без того російський банк, а потім входить Газпромбанк, який хоче купити кілька грузинських банків", - цитує РосБізнесКонсалтинг.

Президент Грузії пояснив, що 60-70% грузинського майна вкладено в банки, які купує Росія. Він наголосив, що ніколи не мав нічого проти російського бізнесу, і колишній уряд Грузії навіть заохочував його. Але тепер, вважає М.Саакашвілі, ситуація зовсім інша - "це пряма кабалізація економіки Грузії державою - окупантом Грузії".

Зі свого боку Ліберті банк і TBC-банк спростували ці твердження. Зокрема представник Ліберті банку заявив, що "ця інформація не відповідає дійсності... Ми не ведемо ніяких переговорів з" Ощадбанком ". А TBC-Банк заявив, що" не веде і в найближчому майбутньому не планує переговори про продаж своїх часток ні "Альфа Банкові", ні будь-якій іншій закордонному фінансовій установі", передає ІТАР-ТАРС.