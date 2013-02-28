У Гвінеї демонстранти закидали поліцію камінням: постраждали 130 чоловік

За даними телеканалу, учасники акції вимагали вільних і чесних виборів, які мають відбутися в травні.

Зіткнення з поліцією почалися після того, як протестувальники почали кидати в співробітників правоохоронних органів камені. Поліцейським довелося застосувати сльозогінний газ, щоб розігнати демонстрантів, пише Gazeta.ru.

Як відзначає PressTV, серед постраждалих 68 співробітників поліції.

Парламентські вибори в Гвінеї мали відбутися ще в 2011 році, проте неодноразово відкладалися, поки минулого року Національна незалежна виборча комісія Гвінеї не призначила нову дату.

Телеканал наголошує, що постійне перенесення виборів посилило в країні політичну кризу і призвело до періодичних спалахів насильства в країні. Так, у квітні 2012 року в результаті протестної акції постраждали 20 її учасників. Аналогічний інцидент стався і в 2011 році. Під час зіткнень демонстрантів з поліцією загинув один із учасників опозиційної акції.