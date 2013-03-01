Москву засипає снігом (фото)
Сильний снігопад, який почався в Москві в п'ятницю вранці, триватиме цілу добу - до ранку суботи.
Про це повідомив РІА Новости провідний спеціаліст центру погоди "Фобос" Євген Тишковець.
"Снігопад припиниться до ранку суботи. Незважаючи на те, що настала календарна весна, кліматичної весни чекати не доводиться", - сказав співрозмовник агентства.
За його словами, на регіон насувається циклон, траєкторія якого пройде в 200 кілометрах на північ від столиці, тому місто залишиться в зоні цього вихору.
"Протягом п'ятниці збережеться похмура погода, опади посиляться і будуть йти переважно у вигляді снігу. Очікувана кількість опадів в Москві за день - до 5 міліметрів. Увечері у зв'язку із прийдешнім похолоданням можливі ожеледні явища", - уточнив синоптик.
"Прогнози на березень невтішні. Вже сьогодні вночі почнеться вторгнення арктичного повітря. Вдарили морози, і середня температура наступного тижня буде відповідати січневим нормам", - додав Тишковець.