У Сирії в боях за поліцейську академію загинули 2 сотні людей

У боях за поліцейську академію в провінції Алеппо - один із останніх оплотів прихильників Башара Асада - за тиждень загинули, за даними спостерігачів, близько 200 осіб (як з урядових військ, так і з числа повстанців).

Про це повідомляє Agence France-Presse з посиланням на правозахисну організацію Syrian Observatory for Human Rights.

Тільки в неділю, 3 березня, повстанці вбили 34 військових. Всього за тиждень зіткнень загинули як мінімум 120 військових. При цьому джерело в поліції розповіло AFP про 300 загиблих повстанців і 40 охоронців. За його словами, велика частина академії опинилася в руках опозиції.

За даними агентства, основну частину будівлі повстанці захопили удосвіта 3 березня.

Крім поліцейської академії в провінції Алеппо, повстанці також захопили в`язницю в районі міста Ракка і артилерійський батальйон неподалік лінії перемир`я з Ізраїлем, зазначає lenta.ru.

Озброєне протистояння повстанців і прихильників президента Башара Асада триває в Сирії з весни 2011 року. Влітку 2012 року воно було визнане громадянською війною. За даними ООН, за два роки жертвами зіткнень стали понад 70 тисяч осіб.