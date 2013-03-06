МАГАТЕ схвалила на новий термін гендиректора Юкію Амано
22:45, 06 березня 2013Світ
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Рада директорів Міжнародного агентства з атомної енергії без голосування схвалила сьогодні кандидатуру нинішнього генерального директора Юкію Амано на другий чотирирічний термін на цій посаді.
МАГАТЕ схвалила на новий термін на чолі агентства Юкію Амано
Ніхто не висловився проти цієї пропозиції, повідомляє Радіо Свобода.
Тепер пропозицію переобрати його мають розглянути на загальній конференції МАГАТЕ у вересні, або ж його кандидатуру можуть остаточно затвердити й до того часу так само без голосування, якщо ніхто не буде проти.
Для схвалення кандидатури Юкії Амано на перший термін 2009 року Раді директорів МАГАТЕ довелося провести шість раундів голосування. Тоді низка країн, що розвиваються, побоювалася, що представник Японії на чолі МАГАТЕ буде надто прозахідним.
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