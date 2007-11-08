У ЄС занепокоєні політичним тиском у Грузії

Європейській Союз висловлює глибоке занепокоєння подіями в Грузії і закликає до вирішення конфлікту без порушення демократичних принципів.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це йдеться у заяві президентства Євросоюзу.

“Європейській Союз закликає всі сторони негайно перейти до конструктивного діалогу з метою відновити мир та знайти належне і швидке рішення головних питань. Існуючий політичний тиск має бути вирішений без порушення демократичних принципів чи фундаментальних цінностей, включаючи свободу медіа”, - зазначається у заяві президентства.

При цьому ЄС закликав всі сторони конфлікту утриматися від будь-яких дій чи закликів, які можуть поглибити політичну кризу.

Як повідомляв УНІАН, в ніч з 7 на 8 листопада Президент Грузії Михайло СААКАШВІЛІ своїм указом запровадив надзвичайний стан на 15 діб по всій території країни. Протягом цього часу всім теле- і радіоканалам крім Громадського, заборонено збирати та розповсюджувати інформацію про події в країні.

Президент Грузії запровадив надзвичайний стан у відповідь на масові демонстрації протесту, що тривали в Тбілісі з 1 по 7 листопада і які завершилися розгоном демонстрантів 7 листопада правоохоронними органами із застосуванням водометів, сльозогінного газу та гумових куль.

8 листопада М.СААКАШВІЛІ заявив, що дострокові президентські вибори в Грузії відбудуться 5 січня 2008 року. "Я із власної волі вже другий раз йду на скорочення свого президентського терміну, й роблю я це, оскільки вважаю, що Грузія демократична країна. Я вважаю, що 5 січня буде демонстрація волі народу", - заявив М.СААКАШВІЛІ. За словами Президента, він "дає шанс опозиції довести свою силу".