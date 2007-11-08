Президент Грузії Михайло СААКАШВІЛІ обіцяє найближчими днями скасувати надзвичайний стан, який він увів учора ввечері після розгону грузинським спецназом мітингу опозиції.

"Найближчими днями надзвичайний стан скасуємо, оскільки ситуація швидко стабілізується. Й обмеження на дії різних політичних груп повністю скасуємо", - сказав М.СААКАШВІЛІ сьогодні в телезверненні, передає РІА “Новости”.

Як повідомляв УНІАН, 7 листопада указом Президента Грузії М.СААКАШВІЛІ на всій території країни на 15 діб було введено надзвичайний стан. Впродовж цього часу всім теле- й радіоканалам, окрім Громадського, заборонено збирати й розповсюджувати інформацію про події в країні.

Президент Грузії ввів надзвичайний стан у відповідь на масові демонстрації протесту, що проходили в Тбілісі з 1 до 7 листопада й які завершилися розгоном демонстрантів 7 листопада правоохоронними органами із застосуванням водометів, сльозогінного газу у гумових куль.

За словами представників влади Грузії, надзвичайний стан введено у зв`язку зі спробою державного перевороту в країні, організованого за підтримки Росії.