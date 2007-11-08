Саакашвілі обіцяє найближчими днями скасувати надзвичайний стан
Повідомлення ЗМІ
Президент Грузії Михайло СААКАШВІЛІ обіцяє найближчими днями скасувати надзвичайний стан, який він увів учора ввечері після розгону грузинським спецназом мітингу опозиції.
"Найближчими днями надзвичайний стан скасуємо, оскільки ситуація швидко стабілізується. Й обмеження на дії різних політичних груп повністю скасуємо", - сказав М.СААКАШВІЛІ сьогодні в телезверненні, передає РІА “Новости”.
Як повідомляв УНІАН, 7 листопада указом Президента Грузії М.СААКАШВІЛІ на всій території країни на 15 діб було введено надзвичайний стан. Впродовж цього часу всім теле- й радіоканалам, окрім Громадського, заборонено збирати й розповсюджувати інформацію про події в країні.
Президент Грузії ввів надзвичайний стан у відповідь на масові демонстрації протесту, що проходили в Тбілісі з 1 до 7 листопада й які завершилися розгоном демонстрантів 7 листопада правоохоронними органами із застосуванням водометів, сльозогінного газу у гумових куль.
За словами представників влади Грузії, надзвичайний стан введено у зв`язку зі спробою державного перевороту в країні, організованого за підтримки Росії.