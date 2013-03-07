Посол радить Обамі приїхати на Сочі-2014

"Безумовно, я хочу, щоб він був би там. Він спортсмен, як ви добре знаєте. Хто буде - вони будуть самі вирішувати, але це будуть мої особисті рекомендації як посла", - сказав М.Макфол в ефірі радіостанції "Ехо Москви".

Як відомо, Олімпійські ігри в Сочі пройдуть з 7-го по 23 лютого 2014 року. Російська Олімпіада стане найдорожчою в історії Ігор. За останніми підрахунками, обсяг фінансування становить один трильйон 525 млрд 900 млн рублів.

Міністерство спорту Росії виділить близько 1,6 мільярда рублів на проведення церемоній відкриття та закриття Ігор-2014.