ЗМІ: Чавес стане 14-м лідером, якого забальзамують

З 13 глав держав, тіла яких були піддані бальзамуванню, й досі виставлені на загальний огляд: Володимир Ленін, перший президент Турецької Республіки Мустафа Кемаль Ататюрк, великий керманич Мао Цзедун, вічний президент КНДР Кім Ір Сен, його син - Кім Чен Ір, в'єтнамський лідер Хо Ши Мін і папа римський Іоанн ХХIII. Про це повідомляє ІТАР-ТАРС.

Останки інших лідерів - згодом поховано: Георгія Димитрова (похований в 1990 році на прохання родичів), маршала Монголії Хорлогійна Чойбалсана (його могила з 2005 року перебуває на державному меморіальному кладовищі Улан-Батора), Йосипа Сталіна (похований в 1961 році біля Кремлівської стіни), президента Чехословаччини Клемента Готвальда (тіло кремували в 1962 році), ангольського лідера Антоніу Агоштінью Нету (похований в 1992 році на прохання родини). Тіло першого президента Гайани Ліндона Форбса Бернхема поміщено в герметичну капсулу.

У свій час була забальзамована і перша леді Аргентини Ева Перон, проте потім після довгих поневірянь прах поміщено в сімейний склеп.