Митрополиту не вдалося знайти покупців на свій годинник Rolex

Митрополит Пловдивський Микола планував продати свій золотий годинник Rolex і використати виручені гроші для сплати рахунку за електрику, виставленого місцевому храму Святої Марини. Борг храму становить майже три тисячі левів (2 тис дол).

Годинник був виставлений на відкриті торги з початковою вартістю 11 600 левів. Митрополит планував сплатити рахунки церкви за електрику, а суму, що залишилася, віддати на добродійність.

Як зазначає РІА Новости, тарифи за електроенергію в Болгарії зросли більш ніж в два рази з початку грудня. Це стало однією з причин багатотисячних демонстрацій в болгарських містах. У лютому 2013 року прем`єр-міністр Болгарії Бойко Борисов пішов у відставку після того, як під час однієї з демонстрацій поліцейські побили її учасників.

Болгарська православна церква є другим після держави власником нерухомості в країні. Не зважаючи на це релігійній інституції не вистачає коштів на оплату комунальних послуг, а представники духівництва, як правило, одержують скромну зарплату. В той же час деякі високопосадові священики стають об`єктами критики через належність їм дорогих об`єктів. Критиці піддано не тільки власника дорогого годинника митрополита Миколу, але і митрополита Варни Кирила, який роз`їжджає на автомобілі Lincoln.