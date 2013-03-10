Опозиція вперше за 15 років перемогла на виборах у Мальті

Лідер Лейбористської партії Джозеф Мускат назвав попередні підсумки голосування ”значною перемогою” ще до оголошення офіційних даних виборчої комісії. Його основний опонент - лідер партії націоналістів, прем`єр-міністр уряду острівної держави Лоуренс Гонці, який пішов у відставку, вже визнав поразку, коли попередні результати показали, що лейбористи набрали 55% голосів. Згідно суботнім опитуванням, в день голосування лейбористи повинні набрати близько 55% проти 43% свого основного суперника Націоналістичної партії.

Раніше уряд Л.Гонці зазнало поразки під час голосування по бюджету 2013 року, що було розцінене як вотум недовіри. У зв`язку з цим 7 січня Л.Гонці оголосив про розпуск палати представників парламенту і призначенні виборів у березні.

За даними політологів, люди проголосували за лейбористів, тому що хотіли змін після 15 років правління націоналістів в державі-членові Євросоюзу. Зокрема, в ході передвиборної кампанії лейбористи обіцяли знизити ціни на енергоносії і боротися з корупцією, зазначає РІА Новости.