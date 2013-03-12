У мінському метро багаж пасажирів перевірятимуть, як в аеропортах

У Мінському метро, на станції «Купалівська» і на другому виході станції «Жовтнева», буде обладнано нові комплекси для огляду багажу пасажирів (аналогічно тому, як оглядається багаж в аеропортах, коли багаж ставиться на стрічку транспортування і проганяється через сканер – УНІАН).

Як передає власний кореспондент УНІАН у Республіці Білорусь, про це повідомив сьогодні на прес-конференції головний ревізор з безпеці КУП «Мінський метрополітен» Олександр Салей.

«На сьогодні у метро діють два оглядових комплекси: на станціях «Жовтнева» і «Петровщина», - відзначив О.Салей.

Він підкреслив, що пасажирів перевірятимуть вибірково.

«Для огляду співробітники міліції можуть запросити будь-якого пасажира. Багато часу ця процедура не займе», - сказав О.Салей.

За його словами, якщо людина відмовляється від огляду, оскільки не бачить для цього підстав, співробітник метрополітену має право попросити цього громадянина вийти з метро і скористатися іншим видом громадського транспорту.

«Даний захід передбачений у першу чергу для забезпечення додаткової безпеки громадян», - підкреслив О.Салей.

Окрім цього, сьогодні у мінському метро працюють 930 камер відеоспостереження, які стежать за пасажирами від вхідних дверей до посадки у поїзди.

«Минулого року відеокамери було встановлено у семи вагонах Московської лінії метро. У 2013 році поїзди продовжать оснащувати системами спостереження», - сказав О.Салей.

Нагадаємо, що 11 квітня 2011 року на станції метро «Жовтнева» у Мінському метрополітені пролунав вибух. У результаті теракту 11 осіб загинули на місці, 4 померли у лікарнях. Травми і моральні страждання одержали понад 300 громадян. На кілька днів було порушено роботу метрополітену. Збиток, заподіяний Мінському метрополітену, становив понад 2 млрд білоруських рублів; потерпілим - не менш як 175 млн білоруських рублів. У цілому ж дії терористів заподіяли збиток на суму понад 2,3 млрд білоруських рублів.

За фактом вибуху було порушено кримінальну справу за ст. 289 «Тероризм» КК Білорусі.

На лаві підсудних опинилися двоє обвинувачених – Дмитро Коновалов і Владислав Ковальов, обидва 1986 року народження, уродженці Вітебська. 30 листопада 2011 року Верховний Суд Білорусі засудив Д.Коновалова і В.Ковальова до розстрілу, визнавши їх винними в організації вибуху на станції метро «Жовтнева» у Мінську 11 квітня 2011 року.

14 березня 2012 року по телеканалу «Білорусь 1» було оголошено, що Президент Білорусі Олександр Лукашенко відмовився помилувати В.Ковальова і Д.Коновалова, засуджених до страти за тероризм. Вирок було виконано 15 березня 2012 року.