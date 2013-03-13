Сьогодні кардинали продовжать обирати Папу Римського

115 кардиналів залишатимуться за зачиненими дверима капели, допоки дві третини з них домовляться про єдину кандидатуру очільника Римо-католицької церкви.

Явного фаворита на престол, що звільнився після Папи Бенедикта XVI, немає.

85-річний понтифік зрікся посади минулого місяця, заявивши, що більше не має сил, аби керувати церквою. В останні роки Римо-католицька церква потрапила в ряд міжнародних скандалів – від звинувачень у сексуальному насильстві над дітьми до підозр у корупції в Банку Ватикану.

Щодня кардинали голосуватимуть чотири рази, допоки хтось із кандидатів не отримає необхідну підтримку. Тоді з димаря Сикстинської капели піде білий дим.

Провівши ніч проти середи у ватиканському готелі, уранці вони пройдуть через сади до капели, щоб продовжити обрання папи.

Голосування відбувається в тиші, без жодних офіційних обговорень, аж поки з’явиться рішення. Якщо протягом трьох днів цього не станеться, кардинали можуть взяти ще один день на молитви і неформальну дискусію.

У вівторок увечері юрба вірян, не злякавшись дощу й бурі над Ватиканом, стежила на великому екрані на площі Святого Петра за тим, як з димоходу повалив чорний дим. Люди привітали цей сигнал вигуками.

"Я думав, що буде білий дим, тому що вони затрималися. Думав, що буде білий, але я помилився”, - сказав інформагенції Associated Press 76-річний Паоло Папаріні, який разом з іншими католиками стояв на площі.

"Без папи я почуваюся обездоленим, наче сирота. Молюся, щоб на кардиналів зійшла сила обрати правильну людину в очільники Церкви”, - сказав інформагенції AFP французький священик Гійом ле Флош.

"Це рішення не може бути легким, але нині Церква більше ніж будь-коли потребує великого очільника. У кардиналів є нагода здивувати нас”, - сказав він.

В один момент активістки українського жіночого руху Femen запалили на площі фаєри з рожевим димом, який, за даними їхнього сайту, натякає на “криваву історію християнства” та виражає намір організації “до кінця боротися з жінконенависницькими релігійними культами”.

Напівоголених протестувальниць з площі вивела поліція.

За словами кореспондента ВВС Девіда Віллі, який зараз перебуває у Римі, в місті ходять чутки, що нового папу можуть обрати до вечора п’ятниці або навіть раніше.

За його словами, у кардиналів немає бажання затягувати конклав.

BBC Україна