Найбільший аеропорт Європи скасував третину рейсів через страйк

Про це повідомив РІА Новости представник повітряної гавані. Страйк проводиться за закликом профспілки працівників сфери послуг Ver.di, який домагається підвищення зарплати для 34 тисяч працівників сфери безпеки в землі Північний Рейн - Вестфалія приблизно на 30% (на 2,50 - 3,64 євро на годину).

Нинішній страйк став дев'ятим за рахунком в аеропортах регіону з початку року: чотири рази страйкувала Дюссельдорфська повітряна гавань, ще стільки ж - співробітники аеропорту Кельн / Бонн. За словами співрозмовника агентства, на п'ятницю були заплановані 609 рейсів, якими повинні були летіти 58,6 тисячі пасажирів.

"Напередодні страйку авіакомпанії скасували 228 рейсів: 183 вильоту і 45 прильотів. Таким чином, за всі дні страйків довелося скасувати 1044 рейса. В цілому тільки від анулювання рейсів постраждали понад 100 тисяч пасажирів", - повідомив він.

П'ятнична акція протесту почалася о 04.00 за місцевим часом і триватиме до опівночі. За словами співрозмовника агентства, аеропорт просить пасажирів уточнювати в авіакомпаніях інформацію про час вильоту їх рейсу, а також по можливості відмовитися від багажу, щоб заощадити час при проходженні контролю. В даний час в аеропорту функціонують вісім пунктів перевірки багажу, при тому, що зазвичай одночасно працюють до 24.

Аеропорт Дюсельдорфа є третім за завантаженістю в Німеччині після франкфуртської і мюнхенської повітряних гаваней. У 2012 році пасажиропотік в ньому склав 20,83 мільйона чоловік.