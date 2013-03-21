ЗМІ: У небі над Берліном зіткнулися два вертольоти, є жертва

Щонайменше одна людина загинула, є постраждалі, повідомляє РІА «Новости» з посиланням на німецькі ЗМІ.

У поліції цю інформацію поки підтверджують лише частково. "Ми знаємо лише про нещасний випадок за участю одного або двох вертольотів. Подробиць у нас поки немає. Даних про постраждалих також", - сказав представник поліції.