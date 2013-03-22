За обмеження повноважень Саакашвілі проголосувала вся його фракція в парламенті

Поправки до Конституції були прийняті 135 голосами, серед яких і всі голоси парламентської меншості, що підтримує Міхеїла Саакашвілі.

До цього голосування було проведено рейтингове голосування, яке зафіксувало лише 93 прихильники цих поправок, пише Грузия-Онлайн.

Парламентська меншість заявила про намір підтримати конституційні поправки, але з однією умовою - попередньо повинні були провести рейтингове голосування. Це голосування показало, що більшість має лише 93 голоси, чого було недостатньо для прийняття конституційних поправок без допомоги парламентської меншості, яка проголосувала за поправки одноголосно. Саакашвілі привітав це рішення і заявив, що Іванішвілі вперше побачив, що не всіх можна купити або залякати.

Проти рейтингового голосування виступали як спікер парламенту Грузії, так і прем'єр-міністр.

Згідно з конституційними поправками, президент не зможе розпускати уряд Грузії з травня місяця календарного року закінчення його терміну до прийняття присяги новим президентом. Також, президент Грузії повинен буде покласти виконання обов'язків на відправлений у відставку або розпущений уряд до оголошення довіри парламентом новому урядові. У разі неоголошення довіри урядові і урядовій програмі три рази поспіль з боку парламенту, якщо існують визначені конституцією обставини для розпуску парламенту, президент повинен розпустити його протягом трьох днів.