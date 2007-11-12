Грузинська опозиція назвала єдиного кандидата на вибори президента (фото)

Депутат парламенту Грузії Леван ГАЧЕЧІЛАДЗЕ названий як єдиний кандидат від Об`єднаної опозиції на позачергових виборах президента Грузії, які пройдуть 5 січня 2008 р.

Про це повідомляють «Новості-Грузія» з посиланням на заяву представників об`єднаної опозиції на сьогоднішньому спеціальному брифінгу в готелі "Тбілісі - Мерріот".

В Об`єднану опозицію входять: рух «Національний форум», рух «Свобода», Консервативна партія, партія «Рух за єдину Грузію», Республіканська партія, партія «Шлях Грузії», партія «Картулі даси», рух «Ми самі», «Партія народу», а також депутат парламенту Грузії Леван ГАЧЕЧІЛАДЗЕ і колишній держміністр Грузії з врегулювання конфліктів, нині член правління НВО «Інститут рівноправності» Георгій ХАІНДРАВА.

Окремо від Об`єднаної опозиції, про висунення своїх кандидатур на виборах президента вже оголосили бізнесмен Бадрі ПАТАРКАЦІШВІЛІ, який перебуває зараз в Лондоні, лідер опозиційної партії "Нові праві", депутат парламенту Давид ГАМКРЕЛІДЗЕ, лідер "Партії майбутнього" Георгій МАІСАШВІЛІ і лідер опозиційної Лейбористської партії Шалва НАТЕЛАШВІЛІ.

Крім того, питання своєї участі в виборах розглядає лідер політичного руху «Грузія, вперед!» Темур ШАШІАШВІЛІ.