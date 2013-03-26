Біля парламенту Кіпру більше тисячі школярів скандують «Смерть Меркель»

Масова демонстрація школярів проти політики "трійки" міжнародних кредиторів (ЄС, ЄЦБ і МВФ) проходить біля будівлі парламенту Кіпру.

"Трійка" - геть з Кіпру! "," Народе, прокинься, з тебе п'ють кров! "," Смерть Меркель "- скандують не менше півтори тисячі школярів.

"Трійка" доведе нас до того, що у нас не буде майбутнього. Ми не зможемо знайти роботу ", - сказав РІА "Новости" учень однієї зі шкіл Нікосії Іаковос.

"Наші батьки вже зараз знаходяться під загрозою звільнення", - сказала школярка Софія.

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Кіпрський уряд погодився на план кредитної підтримки ЄС, який передбачає санацію банківської системи - провідного сектора економіки. Рада міністрів фінансів країн єврозони (Єврогрупа) в ніч на понеділок зняла загрозу дефолту Кіпру, досягнувши угоди про надання Нікосії фінансової допомоги в розмірі 10 мільярдів євро.

За умовами угоди, другий найбільший банк Кіпру Laiki Bank буде реструктуризований. Всі депозити до 100 тисяч євро, а також "хороші" активи з Laiki Bank перейдуть в Bank of Cyprus. Податок на депозити понад 100 тисяч євро в Bank of Cyprus становитиме близько 30%. Вклади до 100 тисяч євро не постраждають.