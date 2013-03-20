Фюле не вистачає «європейської перспективи» в угодах про асоціацію

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це комісар заявив сьогодні на прес-конференції, представляючи пакет документів про прогрес країн-сусідів ЄС в рамках Європейської політики сусідства за 2012 рік.

«Я б не сказав, що мені не вистачає згадки про статтю 49 (стаття 49 Угоди ЄС передбачає право на подачу заявки на членство в ЄС європейським країнам – УНІАН), але чого мені не вистачає, так це такого могутнього трансформаційного засобу, як «європейська перспектива», - сказав комісар ЄС.

При цьому Ш.Фюле наголосив, що рішення про застосування статті 49 щодо третіх країн перебуває в повній компетенції країн-членів ЄС.

Комісар також відзначив, що угода про асоціацію – перший конкретний інструмент, який має допомогти в трансформації пострадянських країн.

«Це може бути кінцем гри або можна мати більш висок амбіції. Я сподіваюся, у ЄС – більш високі амбіції», - сказав Ш.Фюле.

Він також відзначив, що нинішні угоди про асоціацію можуть дозволити таким країнам, як Україна, Молдова, Грузія і Вірменія, стати ближче до ЄС, перш за все в економічній частині, оскільки передбачають реалізацію цими країнами значної частини законодавства ЄС.