Обама змінив керівника своєї Секретної служби

Барак Обама обрав новим главою Секретної служби Джулію Пірсон, яка останнім часом очолювала апарат спецслужби. Свою кар'єру в цьому агентстві 53-річна Пірсон почала ще 30 років тому в Майамі, вступивши на службу агентом відомства.

Минулого місяця чинний глава служби Марк Салліван заявив про намір піти у відставку.

Основними завданнями USSS є запобігання підробки американських грошей, боргових зобов'язань, інших цінних документів

В її компетенції охорона президента, віце-президента, їх безпосередніх родичів, інших високих чиновників, колишніх президентів і їх дружин, кандидатів у президенти і віце-президенти, представників іноземних держав під час їхніх візитів.

Також USSS займається розслідуванням різних видів фінансових махінацій, крадіжок особистих даних, допомагає розслідувати деякі внутрішні злочинів.

Призначення Пірсон не потребує затвердження сенатом.