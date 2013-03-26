Обама змінив керівника своєї Секретної служби
Керівником Секретної служби США (United States Secret Service, USSS) вперше стала жінка.
Барак Обама обрав новим главою Секретної служби Джулію Пірсон, яка останнім часом очолювала апарат спецслужби. Свою кар'єру в цьому агентстві 53-річна Пірсон почала ще 30 років тому в Майамі, вступивши на службу агентом відомства.
Минулого місяця чинний глава служби Марк Салліван заявив про намір піти у відставку.
Основними завданнями USSS є запобігання підробки американських грошей, боргових зобов'язань, інших цінних документів
В її компетенції охорона президента, віце-президента, їх безпосередніх родичів, інших високих чиновників, колишніх президентів і їх дружин, кандидатів у президенти і віце-президенти, представників іноземних держав під час їхніх візитів.
Також USSS займається розслідуванням різних видів фінансових махінацій, крадіжок особистих даних, допомагає розслідувати деякі внутрішні злочинів.
Призначення Пірсон не потребує затвердження сенатом.