Євро стрімко дешевшає через кризу на Кіпрі

Вчора курс євровалюти до американського долара на світових ринках знизився майже на 1%, опустившись нижче рівня в $ 1,28 вперше з листопада минулого року.

Курс євро до долара США в середу впав до $ 1,277 у порівнянні з $ 1,2857 напередодні. У цьому році максимальне значення курсу євро становило $ 1,3711. Щодо фунта стерлінгів валюта єврозони подешевшала на 0,5%, до 0,844 євро / фунт - мінімального значення з 11 лютого, повідомляє Комерсант-Україна.

Згідно з валютним "індикатором", вчора вартість євро на міжбанківському ринку досягла в Україні мінімуму більш ніж за півроку - 10,42-10,455 грн/євро. Востаннє настільки низька ціна була зафіксована ще 12 вересня (10,423-10,455 грн).

З 22 березня євровалюта подешевшала в Україні майже на 10 коп. Готівковий ринок не встиг відреагувати на це: вчора банки купували євро в середньому по 10,4 грн, а продавали - по 10,553 грн.

З 17 березня основним "подразником" для інвесторів продовжують залишатися події, що відбуваються на Кіпрі. Вчора міністр фінансів острівної держави Міхаліс Сарріс заявив про те, що великі вкладники банку Laiki можуть втратити до 80% своїх депозитів.

"У реальності дуже мала сума буде повернута, можливо, лише 20%", - зазначив пан Сарріс. Втрати вкладників Bank of Cyprus складуть до 40%. За даними центрального банку Кіпру, на кінець січня вкладники тримали в банку Laiki 8,8 млрд євро, в Bank of Cyprus - 18,2 млрд євро.