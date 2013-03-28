ЗМІ: При розтині виявили, що у Березовського було зламане ребро

Як повідомляє видання, синців при цьому на тілі покійного виявлено не було. Раніше в ніч на вівторок стали відомі попередні результати розтину тіла Березовського, проведеного патологоанатомом МВС Великобританії. За даними експерта, причиною смерті підприємця могло стати повішення, повідомляють РІА Новости.

В ході розслідування смерті Березовського будуть проведені подальші токсикологічні та гістологічні (аналізи тканин) дослідження. Їх результати з'являться через кілька тижнів, після чого буде озвучена офіційна причина смерті олігарха.

Очікується, що в четвер коронер англійського графства Беркшир Пітер Бедфорд відкриє в ратуші міста Віндзор дізнання у справі про смерть російського підприємця.

Тіло Березовського було знайдено його охоронцем в суботу вдень у ванній будинку, де він проживав, в селі Аскот в англійському графстві Беркшир.