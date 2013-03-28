Тіло Березовського виявили зі зашморгом на шиї

13:15, 28 березня 2013
Світ
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На процедурі дізнання інспектор повідомив, що на шиї Березовського в момент, коли його виявив охоронець, було щось схоже на шнур або перев'язувальний матеріал.

Березовський міг померти за 18 годин до виявлення його тіла

Тіло Бориса Березовського могло бути виявлено через 18 годин після смерті, повідомляє інтернет-сайт британського видання Guardian з посиланням на дані, оприлюднені на відкритті дізнання за фактом смерті бізнесмена.

"Його в останній раз бачив живим близько 9.05 ввечері 22 березня той самий працівник, (який знайшов його мертвим у суботу в другій половині дня)", - цитує газета слова головного інспектора поліцейського округу Темз-Веллі Марка Віслі.

Як повідомлялося раніше, на процедурі дізнання інспектор повідомив, що на шиї Березовського в момент, коли його виявив охоронець, було щось, схоже на шнур або перев'язувальний матеріал.

За його словами, такий же шматок матеріалу був знайдений на душовій перекладині. У четвер дізнання, покликане з'ясувати обставини смерті Березовського, було формально відкрито коронером англійського графства Беркшир Пітером Бедфордом і, як і передбачалося, призупинено на час поліцейського слідства.

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