Тіло Березовського виявили зі зашморгом на шиї

Тіло Бориса Березовського могло бути виявлено через 18 годин після смерті, повідомляє інтернет-сайт британського видання Guardian з посиланням на дані, оприлюднені на відкритті дізнання за фактом смерті бізнесмена.

"Його в останній раз бачив живим близько 9.05 ввечері 22 березня той самий працівник, (який знайшов його мертвим у суботу в другій половині дня)", - цитує газета слова головного інспектора поліцейського округу Темз-Веллі Марка Віслі.

Як повідомлялося раніше, на процедурі дізнання інспектор повідомив, що на шиї Березовського в момент, коли його виявив охоронець, було щось, схоже на шнур або перев'язувальний матеріал.

За його словами, такий же шматок матеріалу був знайдений на душовій перекладині. У четвер дізнання, покликане з'ясувати обставини смерті Березовського, було формально відкрито коронером англійського графства Беркшир Пітером Бедфордом і, як і передбачалося, призупинено на час поліцейського слідства.

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