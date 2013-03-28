Стало відомо, хто очолить британську контррозвідку МІ-5

Генерального директора британської контррозвідки МІ-5 Джонатана Еванса після його відставки в квітні замінить його заступник - Ендрю Паркер.

Про це оголосила сьогодні в Лондоні міністр внутрішніх справ королівства Тереза Мей. За її словами, 50-річного Е.Паркера вирізняє "багатство досвіду і знань", повідомляє ІТАР ТАРС.

Керівники МІ-5, імена яких до 90-х років минулого століття публічно не розкривалися, зазвичай служать на цій посаді близько п'яти років. Д.Еванс, який залишає пост, - випускник Брістольського університету очолював відомство з квітня 2007 року. Згідно з оцінкою Т.Мей, він керував МІ-5 "в особливо непрості часи змін і нестабільності".

Першим великим випробуванням для нового керівника стане саміт "Групи восьми" у червні в Північній Ірландії.

Крім того, наступнику Д.Еванса доведеться зіткнутися з питаннями урізування витрат служби. За даними агентства, штати МІ-5 зараз налічують "майже 3,8 тис осіб - збільшившись з 1,8 тис з моменту атаки на вежі-близнюки в Нью-Йорку (11 вересня 2001 року)".

Про Е.Паркер повідомляється, що він захоплюється орнітологією і пропрацював в МІ-5 останніх 30 років. Серед напрямків його роботи - проблеми тероризму на Близькому Сході і в Північній Ірландії, протидія шпигунству і організованій злочинності.

Е.Паркер був заступником Д.Еванса з 2007 року.