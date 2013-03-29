Facebook мало не заблокували у Росії

Про це повідомив ІТАР-ТАРС прес-секретар Роскомнагляду Володимир Піков.

"Facebook вже видалив інформацію", - сказав представник відомства, що відповідає за ведення реєстру сайтів, що містять заборонену до розповсюдження в РФ інформацію.

На одній зі сторінок у соціальній мережі були виявлені матеріали, які були визнані експертною комісією такою, що містять заклик до вчинення суїциду.

Роскомнагляд в четвер направив звернення керівництву інтернет-ресурсу з вимогою видалити цю інформацію, і керівництво оперативно відреагувало.

За законом, інтернет-ресурс підлягає блокуванню, якщо заборонена інформація не буде видалена протягом трьох днів з дня відправки повідомлення.

Реєстр заборонених сайтів запрацював у Росії з 1 листопада 2012 року, до нього потрапляють інтернет-сторінки з матеріалами, що містять ознаки дитячої порнографії, інформацію про наркотики та заклики до суїциду. Рішення про включення ресурсів в "чорний список" приймають Федеральна служба з контролю за обігом наркотиків, Росспоживнагляд і сам Роскомнагляд.