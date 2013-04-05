Мерія Парижа «найняла» овець для догляду за міським газоном
18:33, 05 квітня 2013Світ
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Мерія Парижа зважилася на експеримент по догляду за газоном у межі міста - для того, щоб утримувати в порядку траву, було "найнято" чотири вівці.
Експеримент триватиме до жовтня
Їм потрібно доглядати за територією площею 2 тисячі квадратних метрів біля Архівів Парижа в XIX окрузі французької столиці, повідомляє РІА «Новости».
За інформацією телеканалу France 3, учасниками експерименту вибрано компактні і невибагливі карликові вівці породи Уессан з Бретані.
Експеримент триватиме до жовтня, а перечікувати зиму тварини будуть на спеціально обладнаній фермі у Венсенському лісу.
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