Мерія Парижа «найняла» овець для догляду за міським газоном

18:33, 05 квітня 2013
Світ
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Мерія Парижа зважилася на експеримент по догляду за газоном у межі міста - для того, щоб утримувати в порядку траву, було "найнято" чотири вівці.

Експеримент триватиме до жовтня

Їм потрібно доглядати за територією площею 2 тисячі квадратних метрів біля Архівів Парижа в XIX окрузі французької столиці, повідомляє РІА «Новости».
За інформацією телеканалу France 3, учасниками експерименту вибрано компактні і невибагливі карликові вівці породи Уессан з Бретані.

Експеримент триватиме до жовтня, а перечікувати зиму тварини будуть на спеціально обладнаній фермі у Венсенському лісу.

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