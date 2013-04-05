Мерія Парижа «найняла» овець для догляду за міським газоном

Їм потрібно доглядати за територією площею 2 тисячі квадратних метрів біля Архівів Парижа в XIX окрузі французької столиці, повідомляє РІА «Новости».

За інформацією телеканалу France 3, учасниками експерименту вибрано компактні і невибагливі карликові вівці породи Уессан з Бретані.

Експеримент триватиме до жовтня, а перечікувати зиму тварини будуть на спеціально обладнаній фермі у Венсенському лісу.