В «Аушвіц-Біркенау», де загинуло понад мільйон євреїв, відбувся «Марш живих»

Майже 10 тисяч людей з різних країн сьогодні взяли участь у традиційному ”Марші живих”, організованому у колишньому концтаборі ”Аушвіц-Біркенау” в Освенцімі. У пам`ять про загиблих в`язнів вони пройшли пішки 3 км від знаменитих воріт з вивіскою ”Праця робить вільними” до пам`ятника жертвам фашизму, повідомляє ИТАР-ТАСС.

У Польщі ”Марш живих” проводиться щорічно в ізраїльський День пам`яті катастрофи і героїзму єврейського народу у Другій світовій війні. Цього року він відбувся вже в 25-е. Масовий хід є частиною освітньої програми, до якої приєднуються школярі та студенти з усього світу. Вони відвідують в республіці місця пам`яті жертв голокосту.

Перший такий марш відбувся в 1988 році і зібрав 1,5 тис євреїв. У 2005 році, коли відзначалася 60-а річниця визволення ”Аушвіц-Біркенау”, акція зібрала рекордну кількість учасників - 20 тис осіб, серед яких були делегації з 50 країн.

У ”Аушвіц-Біркенау” фашистами були знищені у газових камерах і спалені в крематоріях понад 1 млн євреїв, а також представники польської інтелігенції та радянські військовополонені. За різними даними, всього в таборі загинуло від 1,5 млн до 2 млн людей різних національностей, серед яких і майже 15 тис радянських громадян. Комплекс концтаборів було звільнено 27 січня 1945 року. У боях за визволення табору і сусіднього містечка Освенцім загинули понад 200 радянських солдатів і офіцерів.