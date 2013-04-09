Маргарет Тетчер поховають по-королівськи 17 квітня

Про це йдеться в повідомленні прем'єр-міністра Великобританії Девіда Кемерона, повідомляє РІА Новости.

"Похорон пані Тетчер пройде у середу, 17 квітня 2013 року, в соборі Святого Павла", - повідомляється в заяві.

Похорон Тетчер не матиме статусу державного, хоча пройде з дотриманням таких церемоній, як із поховання принцеси Діани та інших королівських осіб, наголошувалося в поширеній раніше заяві британського уряду.

Після урочистої церемонії, під час якої екс-прем'єру будуть віддані військові почесті, тіло Тетчер буде піддане кремації в присутності рідних і близьких.

Екс-прем'єр Великобританії, "залізна леді" Маргарет Тетчер померла в понеділок у віці 87 років. Тетчер - перша і єдина в історії Великобританії жінка-прем'єр (1979-1990). У грудні минулого року вона була госпіталізована. Її оточення пізніше повідомило, що екс-прем'єр перенесла невелику операцію. Після виписки з лікарні баронеса проживала в лондонському готелі Ritz, щоб полегшити догляд за собою.